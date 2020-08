Uue olümpiaala uhke areen, mille lõpplahendus pole mägede taga

Juba aastaid on korraldatud suviseid tänavakorvpallivõistlusi ja nende populaarsus kasvab iga aastaga. Seda mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal – 3x3 korvpall kuulub ka Tokyo olümpiamängude võistluskavva. Seetõttu oleks viimane aeg luua Eestisse rajatis, kus saaks tänavakorvpalli harrastada iga ilmaga.

Just ilma taha jääbki Eestis üsna palju, mis pärsib 3x3 korvpalli võimalusi. Kui sajab, siis tuleb kolida oma tegemistega sisetingimustesse, kuid see pole võrreldavgi õues mängimisega. Kõik nüansid, mis käivad tänavakorvpalli juurde, on sisuliselt kõrvaldatud. Sporti saab küll teha, kuid õige kogemus jääb saamata.