Henri Kaselo: haldusreformi pool rehkendust on siiani tegemata

Pealinna seaduse vajalikkust on rõhutanud põhimõtteliselt kõik Eesti erakonnad, mitu endist Tallinna linnapead ning praegune peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes viis aastat tagasi soovitas selle seaduse välja töötada. Vahepeal on taas aastad möödunud ning Keskerakond on valitsuses juba üsna pikka aega, kuid samme selles suunas pole veel astutud. Eriti ajal kui all-linnas ja Toompeal valitseb üksmeel ning lahkhelisid riigi ja pealinna vahel pole sisuliselt olnudki. Mõistagi võib see olukord muutuda ning Eesti suurima omavalitsuse ja riigi koostööd, mitmesuguste küsimuste lahendamist ei tohiks jätkata n-ö põlve otsas, ilma pealinna seaduseta, mis reglementeeriks konkreetselt pealinna ülesanded ja kohustused riigi ees ning nendest tulenevate kulude kompenseerimise Tallinnale.