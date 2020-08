Karl Kivil: kas vabariiklased suudavad õõnestada Trumpi?

Kui aasta alguses tundus, et demokraatliku partei kõige suuremaks takistuseks 2020. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimistel saab olema nende sisemine lõhestatus, siis kaheksa kuud hiljem on olukord vastupidine. Praeguseks on nende kaks kõige suuremat tiiba, mida esindavad Joe Biden ja Bernie Sanders, jõudnud kodurahu huvides kompromissini. Sama ei saa enam öelda vabariiklaste kohta. Ükski president pole kohanud tänapäevases Ameerika ajaloos nii tugevat ja organiseeritud siseopositsiooni, mille eesmärk on selge: takistada Donald Trumpi tagasivalimist. Süsteemse opositsiooni tugevuse heaks näiteks on Sacramentos baseeruva Vabariikliku Partei strateegi Beth Milleri sõnad, mille kohaselt pole ta 30-aastase poliitilise karjääri jooksul veel enne näinud, kuis oma partei liikmed tegutsevad nii jõuliselt, et takistada ametis oleva presidendi tagasivalimist.