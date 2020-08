Martin Mölder: Isamaale toob edu mõõdukas konservatiivsus

samaa perspektiivist vaadatuna peaks oma positsiooni tugevdamine olema erakonna eesmärk tervikuna. Et mitte ainult ellu jääda, vaid ka elujõuline püsida, on vaja suuri eesmärke ning valijaid juurde võita. Isamaa uus sisemine rühmitus Parempoolsed on tõstatanud probleemi ja hakanud pakkuma sellele lahendust. Kui tõenäoline on aga see, et Parempoolsete valitud suund Isamaale üldiselt edu toob?