Sedapuhku saab olema raskem, sest kevadist Eestit pole enam

See lugu meenus mulle, kui lugesin Tartu Postimehes Janno Zõbini sulest ilmunud kiir­ülevaadet sellest, kui vähe ta teisipäeval kesklinnas kaitsemaske kandvaid inimesi kohtas. Nimelt teatas üks kena vanem proua, keda Zõbin kõnetas, sarnaselt anekdoodi-miilitsaga, et temal on mask kodus olemas küll ja ta kavatseb selle lähipäevil ette panna.