Miks Skechersi suvejooks vett vedama läks?

Paraku otsustas korraldaja ikkagi juba nädalavahetusel, ilma et oleks linnavalitsusega veel konsulteerinud, jooksu ära jätta ja korraldada see virtuaalselt. Nii kadus ka võimalus kompromissile jõuda.

Linnavalitsuse huvi on kogu aeg olnud, et hoolimata keerulisest ajast jätkuks meie linnas elu võimalikult mitmekesiselt ning et võimalust mööda leiaks aset kultuuri- ja spordiüritused. Kavatseme endiselt pidevalt suhelda nii ürituste korraldajate kui ka ettevõtjatega, et otsida ühiselt parimaid lahendusi.

Jaanus Mäe arvamus

Linnavalitsuse toetuse küsimus ei puudutanud selle ülekandmist (see laekus tõesti märtsis), vaid kulude abikõlblikkust. Reeglid on üles ehitatud reaalse spordiürituse toimumisele ega näe virtuaalsete ürituste võimalust. Minust on mööda läinud kellegi lubadus koroonakriisi ajal toetusi mitte tagasi küsida. Viimati suhtlesin mõni kuu tagasi sporditeenistuse peaspetsialistiga, kes väitis, et virtuaalseid üritusi ei toetata. Olles nüüd Mihkel Leesilt saanud uut infot, pean ses osas peaspetsialistiga nähtavasti uuesti rääkima.

Iseenesest on muidugi tervitatav, kui saame 3000-eurost toetust kasutada juba tekitatud kulutuste katmiseks. Paraku jääb reaalne kahju ikkagi suuremaks kui linna toetus. Ja kahju kasvanuks veelgi, kui me oleks otsustamisega viivitanud.

Väljendi teerull kasutamise asjakohasuses jään Leesiga erinevale arvamusele. Mina lugesin reedesest Tartu Postimehest, et spordihoone ette tuleb koroonatelk. Avaliku ürituse loa suvejooksule oli linn andnud aga juba mitu nädalat varem ja seda on abilinnapea Asko Tamme ka meedias tunnistanud.

Terve reedene päev kulus mul selleks, et suhelda ja loota, et linnavalitsus leiab olukorrale lahenduse. Aga lahendust ei tulnud, pakuti vaid umbmäärast võimalust, et võib-olla selgub midagi järgmisel nädalal. Jah, Lees oli igati abiks kaasa mõtlema ja pakkus, et võtab esmaspäeval linnapeaga jutuks võimaluse koroonatelk jooksupäevaks sulgeda. Aga ta ei saanud midagi garanteerida.

Minu selge sõnum oli, et spordiüritus ei sobi kuidagi koroonatelgiga kokku – isegi mitte siis, kui telk on sel päeval kinni. Pakkusin, et telgile tuleks leida uus koht. Paraku Tamme spordivaldkonna abilinnapeana väljendas reede õhtul veendumust, et telk jääb paigale. Seega jäigi minusse tunne, et telki kiirkorras võistluspaika tuues käitus linnavalitsus teerullina. Mind arutellu ei kaasatud.

Kuigi Mihkel Lees helistas mulle esmaspäeval ja rääkis, et võib-olla viiakse telk neljapäeval spordihoone eest minema laululava taha, ei olnud mul selle infoga enam midagi peale hakata. Reedel see teadmine puudus ja asusime nädalavahetusel üldsust informeerima, et tavajooksu ei toimu.

Nii osaleja kui korraldaja jaoks on iga hilinenud päev suure väärtusega. Me ei saanud oodata uue nädala neljapäevani ja vaadata, kas telk ka päriselt ära viiakse või mitte. Me ei saa jooksusõpradele öelda, et ärge ikkagi homme kohale tulge.

Need, kes on oma elus ise üritusi korraldanud, teavad millise ajavaru, koormuse ja operatiivsusega tuleb arvestada. Kindlasti ei saa teha kaalukaid otsuseid üksnes emotsioonist lähtuvalt.