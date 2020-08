Jurist leidis viisi puuküürnikust vabanemiseks

Vastutustundetu puuküürniku väljatõstmisele võib korteriomanik kulutada palju närve ja aega, Tallinna jurist Andrei Vesterinen väidab, et on leidnud seadusliku viisi, kuidas vabaneda võlgu jäänud üürnikust kõigest nelja tunniga. Oma sõnade kinnituseks on Vesterinen postitanud sotsiaalmeediasse video ühe sellise väidetava võlgniku väljatõstmisest.