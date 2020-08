Hakkame mõtlema kohalikele valimistele. Sellega seoses sõitsin palju Eestis ringi ja kutsusin inimesi üles erakonna poliitikas kaasa rääkima. Ilmselt ka selle pärast on arutelu erakonna sees elavnenud, mis iseenesest on ju väga hea. Aga ainult juhul, kui eesmärgid on avalikud ja siirad. Kui aktiivsuse tõusu taga on teised eesmärgid, mida ei ole välja öeldud, siis ei ole asi aus ega arusaadav. Eks me peame lähemate nädalate ja kuude jooksul saama selguse Parempoolsetes – mis on nende tegelikud eesmärgid ja ambitsioonid.