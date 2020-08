Klaas Tartumaa alkoholipiirangust: see on poolik lahendus

Tema sõnul on Eesti nii väike ja kompaktne, et öine alkoholimüügi piirang Tartumaal ei peata kõiki peohimulisi ning nii minnakse mõnda teise linna paremaid jahimaid avastama. «See on poolik lahendus, aga õigem, kui et piirata müüki ainult Tartu linnas,» nentis Klaas.