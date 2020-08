Eesti lühiuudised

Kaks aastat enne ametiaja lõppu ameti maha pannud suursaadik Harri Tiido asemel võib saada Eesti uueks suursaadikuks Soomes Sven Sakkov. Peaminister Jüri Ratas kinnitas ERRile, et Sven Sakkov on uus suursaadiku kandidaat ja seda teemat arutati valitsuses. Sakkovi isiku peab heaks kiitma Soome ja suursaadiku kinnitab ametisse president Kersti Kaljulaid. Aastatel 2008–2015 oli Sakkov kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler. Augustist 2015 kuni 1. septembrini 2017 oli ta NATO Küberkaitse Koostöö Keskuse direktor. Alates 1. septembrist 2017 on Sakkov Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor. PM