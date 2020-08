Suur üürituru ülevaade: kui palju on Tallinnas veel tingimisruumi

Arco Vara statistika järgi on Tallinna üürikorteri ruutmeetrihind keskmiselt 11 eurot, kokkuvõttes on üürihinnad langenud 10–15 protsenti, kuid luksuslikumate korterite puhul lausa 30 protsenti. Üldiselt rõhutavad kinnisvaraeksperdid, et keskmine ruutmeetrihind üksi suurt ei näita, palju sõltub korteri suurusest ja linnaosast. Näiteks väikekorterite puhul kipub ruutmeeter kallim olema. Samas on just mikrokorterid üürihindade langusele hästi vastu pidanud, kuigi tänu viimaste aastate mikrokorterite ehitamise suundumusele võib sealgi hinnakõikumisi täheldada.