Välismaa lühiuudised

Valgevene opositsiooni peamise presidendikandidaadi Sveatlana Tsihhanovskaja kampaaniajuht Maria Moroz peeti neljapäeval ajutiselt kinni. Valgevene siseministeeriumi väitel kutsuti naine vaid vestlusele. Valgevene autokraatlik liider Aljaksandr Lukašenka on pühapäevaste valimiste eel alustanud opositsioonikandidaatide jõulist neutraliseerimist. Läinud nädalal peeti kinni ka tuntud poliitikaanalüütik Vitali Škljarov, kes on töötanud USAs Barack Obama ja Bernie Sandersi valimiskampaaniates. Riigipea Lukašenka on süüdistanud Moskvat ja lääneriike katses valimistesse sekkuda ning läinud nädalal pidasid tema julgeolekujõud kinni rühma Vene kodanikke, kes võimude väitel sepitsesid vägivaldseid rahutusi.

Suhtlusvõrgustik Facebook teatas kolmapäeval, et eemaldas USA presidendi Donald Trumpi postituse, mille liigitas kahjulikuks väärinformatsiooniks koroonaviiruse kohta. Tegu oli telekanali Fox News videolõiguga, kus Trump ütles, et lapsed on viiruse vastu peaaegu immuunsed. «See video sisaldab väiteid, et rühm inimesi on koroonaviiruse vastu immuunsed, mis ei ole kooskõlas meie poliitikaga hoiduda kahjulikust väärinfost,» selgitas Facebooki kõneisik. Samuti teatas Twitter Trumpi konto ajutisest blokeerimisest: «Konto omanik peab postituse eemaldama. Enne seda ei saa ta uuesti postitada.»