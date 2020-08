Rootsi otsib rohtu jõukude ohjeldamiseks

Rootsi politsei riikliku operatiivosakonna kriminoloogi Mikael Ryingi sõnul olid 1990. aastate jõugureeglid sedavõrd karmid, et nende tegevus kõrvalseisjaid peaaegu ei puudutanud. Nüüd on põhimõtteid vähem, jõukude liikmeskond vahetub ning sageli lahendatakse probleeme relvadega. «Räägitakse tõsisest organiseeritud kuritegevusest, aga ma ütleks, et meil on eelkõige organiseerimata kuritegevus,» lausus ta Dagens Nyheterile. «Mida vähem organiseeritud see on, seda enam kasvab tulistamiste risk ja oht, et teised saavad kannatada.»