Egiptuse põllumees on tuhandeid aastaid harinud kuulsat Niiluse orgu, mis on andnud talle toitu ja elatist. Egiptus on ajalooliselt olnud viljasalv Euroopalegi, tootes kõike, alates puuvillast kuni riisini. Ajad aga muutuvad. Veepuuduse kartus Egiptuses on palju suurem, kui seda maailmale paista lastakse. Egiptuses terendav veepuudus võib riigile osutuda suisa eksistentsiaalseks probleemiks.