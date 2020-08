Läbi bürokraatia kadalipu inimtühjale Kreetale

Tellijale

Koroonaviiruse leviku ­tõttu on tänavu juulis Kreetal vaid vaevalt veerand tavapärasest turistimassist. Kohalikele valmistab see meelehärmi, kuid saare külastajal on luksus vaadata ringi ilma läbi inimeste hordide trügimata ja järjekordades seismata.

Kreeka lubab puhkajaid riiki jälle alates 1. juulist, kuid tingimusel, et reisija peab vähemalt 48 tundi enne riiki saabumist täitma internetis deklaratsiooni, kuhu tuleb muu hulgas märkida oma asukoht Kreekas olles ning vanduda, et tal pole koroonaviirust ja ta pole viimase 14 päeva jooksul ühegi viiruskandjaga kokku puutunud. Pärast deklaratsiooni täitmist lubab veebileht saata enne reisi algust meilile QR-koodi, mis on riiki pääsemise eeldus.