Energiahulk, mis moemärgi käivitamise alla pandi, oli pöörane ja asi läks käima nii, et tulejutt taga. Nüüd saab märk juba aastaseks ning maailmaränduritest inspiratsioonipommid on tagasi Eestis. Avasid Noblessneris show-roomi ning rokivad täiega nii moe- kui muusikamaailmas. Äsja valmis neil Yasmyniga uus muusikavideo «Rich».

Paljud bikiinimärgid on soovinud, et kannaksid nende asju. Mitu neid võiks olla?

No ikka päris paljud tõesti, mul pole aimugi kui palju täpselt. Kolm aastat on seda koostööd kindlasti. See käib lihtsalt – jääd Instagramis silma, sealt võetakse ühendust. Nii vaikselt edasi. Alati vaatan, kas see bränd sobib minuga ja pakub üldse huvi, sealt see veerema läheb. Loomulikult tuleb ette ka seda, et inimesed ise võtavad mõne kaubamärgiga ühendust. Kui me alles hakkasime kahekesi reisima, siis võtsin ka mina ise ühendust väga paljude märkidega. Ja sain väga palju eitavaid vastuseid. Aga mingi hetk hakkasid tulema ka jaatavad.

Ikka täiega pidin oma mugavustsoonist välja astuma, et seda teha! Aga õnneks oli Juhani kõrval väga toetav. Julgustas – mine ja tee! Mina ei tee sinu eest midagi ära. Boyfriend’i kujul on mul alati väga hea push taga olnud. Siiani on. Liiga palju asju elus jääb tegemata sel lihtsal põhjusel, et sa kahtled endas. Ikka tuleb neid hetki, kus sul on vaja kedagi, kes ütleb: mine, riski, sa saa hakkama. Siis lähedki ja teed ära!

Katrikats ehk Katri Palm on ise oma loomingu parim modell. Kuid loodud pole need napid bikiinid sugugi ainult sihvakatele ja saledatele, vaid igasuguse kehaga naistele. FOTO: Juhani Särglep

Mõne päeva eest saite valmis Yasmyni uue video, kust see koostöö algas?

Yasmyn on nii autentne ja eriline inimene, et tahtsin väga teda pildistada Kiss’n’Thrilli jaoks. Meil on stooriga shoot’i​ idee ja pihta hakates klappisime nii hästi, et ta ise pakkus, kas ma ei tahaks talle muusikavideot ka teha. Tegime korraliku 12-tunnise võttepäeva, energia oli megalahe. Seda saab juba praegu näha.

Ma naudin Yasmyni juures seda, et ta on hästi vaba, väga andekas ja ta teab, mis ta teeb. Haruldaselt inspireeriv kuju! Ma ei olegi talle seda muide kunagi otse öelnud.

Kohati võiks öelda, et saledate kehade kritiseerimine küündib täitsa kiusamse tasemele ja ka mina olen seda väga palju kogenud. Katrikats

Sa oled oma pildikeeles hästi vaba ja julge. Nagu vabadusvõitleja, kes kehtestab: naise õigus on hot välja näha.

Et miks ma teen selliseid pilte? Jaa, vabadus on minu joaks tähtis. Minu sotsiaalmeedias on koos ägedad hetked, elamused ja mälestused, ise tunnen ka tagasi vaadates, et ülilahe oli! Ma ei saa oma elu nii elada, et iga postituse juures mõelda, mida keegi teine arvab. See ei oleks õige. Ma ei elaks ju siis endale, vaid teistele. Kõik peab olema spontaanne ja aus.

Eks mulle on igasugu asju ette heidetud, eriti seda, et ma nii peenike olen. Ega minu postitused ei tähenda ju absoluutselt seda, et kõik peaks kõhnad olema, olgu sellised nagu on, ja nautigu ennast. Mulle väga meeldib, kui on kurvid ja pepsi.

Kõige tähtsam on endaga rahul olla. Ma olen 178 cm pikk, kannan alati vähemalt 4 cm kontsaga saapaid ja ma väga naudin seda. Pikkus on suur eelis. Ehk ainult end lennukisse mahutades ei ole see kõige parem asi.

Katri Palm ja Juhani Särglep uksed valla löönud Kiss'n'Thrill show-roomis Noblessneris. FOTO: Juhani Särglep

Mida saledatele siis ette heidetakse?

Kohati võiks öelda, et saledate kehade kritiseerimine küündib täitsa kiusamse tasemele ja ka mina olen seda väga palju kogenud. Kuidagi tundub, et saledat tohib hurjutada, et miks sa nii peenike oled. Kehatüüpe on nii palju erinevaid ja hetkel on kurvid väga in. Aga jah kes ütleb, mis on normaalne? Ma leian, et normaalne on see kui naine on terve ja endaga rahul.