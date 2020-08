Kuidas Valgevene diktaator oma positsiooni kindlustab

Võimude lugupidamatusest ja ebaõiglusest väsinud valgevenelased on peaaegu valmis muutusteks. Koroonaviiruse epideemia, ebastabiilne majandus ja piiri sulgemine töörändele on viinud selleni, et perede niigi kasinad tagavarad on ammendunud. «Valgevenelased ei pruugi tänavaile tulla poliitilistel põhjustel, kuid vaesus võib neid selleks sundida. Neil on praegu kõrini,» ütles anonüümsust palunud opositsiooniaktivist.