Merenduse lühiuudised

Eestit väisas innovaatiline elektripaat Q30

1980. aasta Tallinna olümpiaregati 40. aastapäeva tähistamise ürituste käigus saabus Eestisse Soomes välja töötatud innovaatiline elektriajamiga mootorpaat Q30. 9,3-meetrisel paadil on kohti kaheksale reisijale, akutoitel suudab paat 5–6-sõlmese kiirusega läbida kuni 60 meremiili. Paadi maksimumkiirus on 15 sõlme, kuid siis jätkub akudes voolu vaid pooleteiseks tunniks. PM

Norra kardab viiruse levikut koroonalaevalt maale

Juulis avastati koroonapuhang taas reise alustanud Norra ristluslaeval Roald Amundsen. Politsei on laeva omanikfirma Hurtigruteni suhtes algatanud uurimise, et selgitada, kas laeval rikuti ohutusnõudeid. Kardetakse, et viirus võis maale levida sadamalinnades, kus Amundsen peatus. Tromsø sadamas toimetati haiglasse neli laeva meeskonnaliiget, kel diagnoositi Covid-19, hiljem avastati meeskonna seas veel 32 nakatunut. Juuli kahel viimasel nädalal kaks nädalapikkust reisi teinud lõbusõidulaeva reisijate ja meeskonnaliikmete seast on kokku leitud juba vähemalt 55 viirusjuhtumit. Laeva pardal oli ka Eestist pärit reisijaid. Hurtigruten on viiruspuhangu tõttu peatanud ristlusreisid, kuid jätkab sõitmist Norra kohalikel parvlaevaliinidel. PM