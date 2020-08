Suurõnnetus Eestis eeldaks saatuslike apsude jada

Liibanoni pealinna Beiruti sadamas teisipäeval 2700 tonnist ammooniumnitraadist põhjustatud plahvatuste taustal tasub taas üle vaadata ettevõtted, mille tegevusel on vähemalt teoorias samasugune potentsiaal ka Eestis. Olgu kohe ära öeldud, et asjakohaste osaliste kinnitusel on sellelaadse katastroofi kordumine siinmail pehmelt öeldes minimaalne.