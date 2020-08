Ehitusturul toimus teises kvartalis suur nihe

Kui ehitusturul olid tellimused viimastel aastatel selgelt eratellijate poole kaldu, kes seda turgu ka aina kuumemaks kütsid, siis nüüd kinnitavad nii Merko Ehitus kui ka Nordecon justkui ühest suust, et uusi tellimusi tuleb ilusti peale küll, aga tellijaks on pigem avalik sektor. Erasektor hoidis end teises kvartalis koroonakriisi tõttu tagasi.

«Uute eratellimuste maht on oluliselt langenud,» kirjutas Nordeconi juhtkond pöördumises investoritele. Merko ütles samuti, et kuigi teises kvartalis sõlmiti pea 40 protsenti rohkem ehituslepinguid kui aasta varem, on selgelt ülekaalus riigihanked. «Tulenevalt majanduse halvenenud väljavaadetest on suur osa eratellimustest edasi lükatud,» kinnitati Merkost.