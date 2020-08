Karl Mihkel Elleri kolumn: koroonavari kahel Eesti rallivõistlusel

Umbes sama uskumatuna kõlas ühel hetkel, et eestlane on autoralli maailmameister. Pool aastat seisnud ralli MM-sari on oma jälje jätnud – isegi fakt, et meie maalt on pärit maailmameister, kipub meelest minema. Kuigi minu itaalia keele oskus pole kiita, siis sõnapaarist campione del mondo saan minagi aru. Seda korrutati läinud nädalavahetuse Alba rallil söögi alla ja söögi peale. Mälu sai värskendatud.