Eesti lühiuudised

Riigikogu riigieelarve kontrolli ja korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed said sel nädalal tutvuda rahandusminister Martin Helme (EKRE) sõlmitud lepinguga USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan. Siiski oli lepingus just selle maksumust puudutavad kohad mustaks värvitud, märkis korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik (SDE). Sama komisjoni liige Andres Sutt (RE) leidis, et ehkki lepingus varjatud arvulised osad moodustasid üsna väikese osa, ei saa lepingu lõppmaksumus olla saladus. Sarnaselt varem riigikantseleist ja välisministeeriumist saadetud dokumentidega on ka rahandusministeeriumist saadetud paberid ametialaseks kasutamiseks. PM

Kevadel eraldas valitsus kriisi tõttu riiklikele elamumajandustoetustele lisaks ligi 100 miljonit eurot, millest on nüüdseks taotlustega kaetud pea pool. Eraisikute ja korteriühistute huvi toetuste vastu on endiselt suur. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) lausus, et kuna tänavu jagatakse toetusi kahes voorus, ei pea esimeses voorus rahastuseta jäänud ühistud järgmist aastat ootama jääma. «Teises voorus on praegu suur osa taotlejatest need, kes küsisid abi ka esimesest taotlusvoorust. Nii et esimesest voorust eitava vastuse saanud või joone alla jäänud ühistud saavad toetust erakorralisest taotlusvoorust,» sõnas ta. Erakorralises taotlusvoorus läheb jagamisele kokku 71 miljonit eurot. PM