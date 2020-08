Pandeemia tegi investoritest spekulandid

Investori ja kaupleja peamine erinevus on see, kui pikalt aktsia portfellis püsib. Tänavune kriis tegi aina rohkematest investoritest kauplejad, kirjutab Reuters. Nimelt lühenes alates koroonakriisist oluliselt aktsia eluiga investori kontol: kui veel eelmise aasta lõpus hindasid analüütikud USA aktsiate keskmiseks hoidmise ajaks 8,5 kuud, siis juuniks oli see aeg lühenenud 5,5 kuule. Tõsi, see suund ei ole midagi uut: aktsiate hoidmise aeg lüheneb juba aastakümneid, aga praegune kriis lühendas seda veelgi.