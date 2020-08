Aimar Altosaar: sambala-la-la

Valitsus on meil helde. Porto Franco juhid on õnneliku käega kinnisvaraarendajad ning nende palvele tuldigi vastu: valitsus tagas neile 40 miljoni eurose laenu KredExist, et Tallinna sadama ümbruse arendajatel töö seisma ei jääks. Sadadel teistel kinnisvaraarendajatel jääb üle vaid nõutult kukalt kratsida, et miks nad ise nii hea mõtte peale ei tulnud ja oma projektide kosutamiseks valitsuselt raha ei küsinud!