Juuli, mil USA raha väärtus alanes 4,4 protsenti niinimetatud dollari indeksi suhtes, mis mõõdab vahetuskurssi kuue muu valuutaga, oligi Ühendriikide vääringu jaoks kõige hullem kuu alates 2010. aasta septembrist. Muutus ei tundu esmapilgul ehk nii suur, kuid suhteliselt stabiilsel valuutaturul on see päris järsk.

Odavam dollar tuleb arvatagi kasuks USA eksportijatele, kelle kaubad-teenused muutuvad mujal maailmas odavamaks. See valmistab ebamugavust aga neile, ka Eesti firmadele, kes oma kaupu ja teenuseid USA turul müüvad – nende teenitavate dollarite eest saab nüüd vähem eurosid. Kahju toob see ka neile, kes on oma raha paigutanud USA väärtpaberitesse – kui viimaseid praegu müüa, siis on nende väärtus eurodes mõõdetuna vähenenud.