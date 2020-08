Instagrami-aktivistid paljastavad Egiptuse eliidi jõledusi

Egiptuses sai #MeToo liikumine tõeliselt hoo sisse, kui kümned naised tulid välja šokeerivate lugudega seksuaalsest ahistamisest ja vägivallast, mida nad väidetavalt kogesid riigi rikka eliidi kätes. Sügavalt konservatiivsel maal enneolematu kampaania on läinud sedavõrd intensiivseks, et isegi riigi- ja usuvõimud on lõpuks hakanud suhtuma ahistamisse kui tõsisesse probleemi.