6. juulil avas Eesti valitsus piirid töö- ja õpirändeks, viimast ka kolmandatest riikidest. TLÜ tulevased tudengid pärisid kirja teel koolilt, millal nad saavad lõpliku kinnitava dokumendi, mispeale ülikool vastas, et sellega läheb veel aega. 22. juulil võttis TTÜ senat vastu otsuse, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille nakatunute suht­arv on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne koroonastatistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht. 28. juulil loobus ka TLÜ kolmandatest riikidest tulevatest välistudengitest.