Tuuli Põhjakas: vajalik puhkus «tavalisest»

Olen viimase paari nädala jooksul mitmel korral suurest igatsusest kinno sattunud, aga neis mulle nii tuttavates kohtades haigutab vaikus, saalid on inimtühjad ja meelelahutus masendava kvaliteediga, võimendades veelgi seda rahutuks tegevat sotsiaalset olukorda ning hirmu. Kõik need ärevad trillerid aina süvenevast agressiivsusest ja vägivallast on praegu vaid meeldetuletus, et selles muutunud ja alarmeerivas tegelikkuses, mida me parasjagu läbi elame, pole midagi eriti naljakat. Seda enam, et augustikuu on kaasa toonud uue laine ohu.