Edward Lucas: õnn väljendada arvamust

Demokraatiat on hõlpus pidada enesestmõistetavaks. Vasakult vaadates paistavad selle põhimõtted äbarikuna, pelgalt imperialismi ja muude ebaõigluse vormide viigilehena. Tõde on konstrueeritud. Olulised on võim ja identiteet. Konflikt on paratamatu. Õigus tähendab, et nõrgad saavutavad viimaks võidu tugevate üle. Abstraktne õiglus võib oodata, kui tarvis, igavesti.