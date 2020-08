Jaan Aru: nutikalt mustikal

Meil kõigil on stiimulid, mis meie aju käima panevad. Mõnel on selleks põnev tööalane katsumus, soov teha innovatsiooni või kunsti. Mõnda paneb käima «rumal jutt, mida see tüüp seal kommentaariumis ajab», mõnel teisel on selleks Beethoveni klaverisonaadid. Ühte huvitavad kõmu-uudised kuulsustest, teist tõmbavad naljakad videod, kolmandat tekstid astrofüüsika kohta. Nutiseadmete võlu on see, et igaüks saab alati olla selle teabe juures, mida just tema aju otsib, mis just tema jaoks paeluv on. Mõne aju jaoks on nutiseadmest tulev sisu paeluvam kui kukeseened.