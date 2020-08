Madis Somelar: sõnavabadusest Eestis

Usun, et üsna paljud Eesti inimesed on viimase nädala jooksul mõtisklenud Kadri Tennosaare juhtumi üle. See on seotud meie mineviku, oleviku ja tulevikuga.

Loomulikult kehtib Eestis sõnavabadus, see on avalik norm ning usun siiralt, et inimesed saavad omi mõtteid tõepäraselt avaldada. Eraldi küsimus on, kui paljud soovivad süveneda ning läbi mõelda, mida, millal ja kus öelda. Avalikult sõna võtta eeldab julgust, teemakohast eruditsiooni ja soovi oma riigi arengusse panustada. Võib-olla ongi see Kadri Tennosaare suurim väärtus – tema riik kõnetas teda, ta mõtles kaasa ning oma sõnavõtu kaudu osales riigi tegemises. Need on hea kodaniku tunnused.