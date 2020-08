Sergei Metlev: Venemaa muutumine

Viimasel ajal on ärganud Eesti Venemaa-suunalise väärtuspõhise välispoliitika ümberlükkajad. Jaak Allik (PM, 31.07.2020) on väitnud, et Eestis on toetus Venemaa-sõbralikule poliitikale suur, kuid seda pärsib «hirm saada süüdistatud Kremli agendiks olemises». Talle sekundeeris TTÜ terviseteadur Ago Samoson (ERR, 7.08.2020), kes tahab teha Peipsi mõlemal kaldal kuni 500-kilomeetrilise relvavaba tsooni ehk jätta Eesti täiesti kaitsetuks amööbiks.