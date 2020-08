Kultuuri lühiuudised

EFTAd selguvad 3. septembril

Esiti 2. aprillil toimuma pidanud Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) gala nominendid tehakse avalikuks teisipäeval, 18. augustil kell 11. Auhindade pidulik üleandmine toimub 3. septembril ning seda saab jälgida ETV ja ETV2 vahendusel. EFTA 2020 ürituse peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut. «Kõige olulisem on ohutus. Jälgime pidevalt terviseameti ja valitsuse otsuseid ning vajadusel rakendame ka EFTA gala puhul piiranguid. Meil on ka plaan B ja plaan C,» sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.