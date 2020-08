Joakim Helenius: võtan Eesti kodakondsuse ja astun parteisse!

Suurinvestor, Soome kodakondne Joakim Helenius peab end Eesti ettevõtjaks. Ta on Eestis tegutsenud alates 1992. aastast, toetades tookordset Isamaad ja Mart Laari reforme. Vaimustunud meie riigi eduloost, loonud ja juhtinud 28 aastat investeerimisfirmat Trigon Capital AS ja toonud Eestisse ning teistesse Kesk- ja Ida-Euroopa maadesse sadu miljoneid ameeriklaste ja lääneeurooplaste raha. Raha selleks, et investeerida kinnisvarasse, põllumajandusse ja ettevõtlust toetavasse teadusarendusse. Milleks edukale, rahvusvahelises klassis võistlevale Cambridge’i haridusega ettevõtjale aga Eesti poliitika?!