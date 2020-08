Marju Kõivupuu: kui vaid neid ristipuid jalus ei oleks

Olin 1960ndate keskel toonaste arusaamade kohaselt juba piisavalt suur, et mind võis ka matustele kaasa võtta – minuealised kasvasid üles maailmas, kuhu kuulusid kõige muu kõrval ka surm ja matused. Peierongiga Saru Mäepõrust teel Hargla kalmistule või Harglõ pääle, nagu meie kandis on kombeks öelda, peatuti põlises Saru ristipalus. Selleks, et lõigata männipuu tüvesse valusvalev ristimärk tunnistuseks, et üks siitkandi hingelistest on läinud kalmuliste maile. Ma ei mäleta, et meile, lastele, oleks eraldi seletatud, miks sellist kommet – ja nagu paljusid teisigi, mis matuste juurde ilmtingimata kuulusid – peeti. Lihtsalt nii oli mäletamatutest aegadest olnud tavaks. Teadmised ja lähedaste seletused ühe või teise matusekombe täitmise vajalikkusest ning tähendusest sugenesid ajapikku koos vanuse ja elukogemusega.