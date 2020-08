Tehnoloogiafirma ajab riike tülli

Lisaks eestlastele tuttavamale lühivideoplatvormile TikTokile ähvardab USA president Donald Trump keelustada teisigi Hiina rakendusi. Trump juba keelas möödunud nädalal rahvuslikule julgeolekule viidates USA ettevõtetel ajada äri hiinlaste seas populaarseima sotsiaalvõrgustikuga WeChat ja andis viimase omanikfirmale Tencentile septembri keskpaigani aega see maha müüa. Vastasel korral ähvardavad sanktsioonid juba ka emafirmat.

Reuters kirjutab, et juhuslikult tuli TikToki keelamise ähvardus pärast seda, kui Microsoft hakkas pidama kõnelusi TikToki omaniku Bytedance’iga video­platvormi äraostmiseks. Hiinlased tõlgendavad seda sammuna, millega Trump püüdis hinda Microsofti jaoks soodsamas suunas mõjutada. Igal juhul võtab vaidlus Hiina ja USA vahel tuure üles ning see on vaid üks episood kahe riigi vahelises kaubandus- ja mõjuvõimusõjas.