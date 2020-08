Mais jõustunud langetusega on diisliaktsiis Eestis Leeduga samal tasemel, 37,2 senti liitri kohta, Lätis 41,4 senti. Juunis ja juulis on diisli tankimine kasvanud võrreldes mullusega vastavalt 8,4 ja 11,8 protsenti.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on siin kaks põhjust: siseturism ehk Eesti elanik reisib eelkõige kodumaal, aga suurim mõju on transpordiettevõtetel, kes on toonud oma tankimise tagasi Eestisse. «Oleme seda ka oma klientide käitumisest näinud, kes on oma mahtusid välisriigis vähendanud ja vastukaaluks on müük Eestis suurenenud. Seega kõik peab paika,» ütles ta.