Tallinna lastehaiglasse jõudsid Eesti esimesed laste käerobotid

Arvestatakse laste erinevusi

Mäng motiveerib

Füsioterapeut Anna Dudkina sõnul on suvine aeg puhkuste tõttu rahulikum, kuid mõne lapsega on juba ka käerobotit kasutades mängitud: «Kõigile, kes on käinud, on see meeldinud, kuna see on motiveeriv, interaktiivne ja kindlasti põnev. Arvan, et sügisest muutub käerobot populaarsemaks.» Käerobot võimaldab lastel kaasava mängu käigus teha vajalikke liigutuste kordusi suures mahus ning toetab lapse käe treenimist.