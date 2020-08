Tervise lühiuudised

Arstid eraldasid siiami kaksikud

Rooma lastehaiglas eraldati harukordse operatsiooni käigus koljutpidi kokku kasvanud kaksikud Ervina ja Prefina. Kesk-Aafrika Vabariigis sündinud õdede ajus toiminud ühtne vereringe muutis juhtumi eriti erakordseks ja riskantseks. Ühe õe süda pidi tegema rohkem tööd, et mõlema organite toimimist säilitada. Vaja läks kolme operatsiooni, millest viimane, 18-tunnine toimus juuni algul. Avati koljuluud ja moodustati kaks eraldi pead koos toimiva aju ja vereringega. Mõlema tüdruku aju kaeti membraaniga ja koljuluudele siirati uus nahk. Ray News

Poisi suust eemaldati üle 500 hamba

Põhja-Indias Chennai haiglas eemaldati lõuavalu kurtnud 7-aastase poisi suust healoomuline kasvaja, millest leiti 526 hammast suuruses 0,1–15 millimeetrit. See on maailma suurim kogus hambaid, mis on ühe inimese suust leitud. CNN