Andrei Kuzitškin: patriootide kool

Hiljaaegu ilmus venekeelsel veebilehel dokole.eu, mis avaldab uudiseid Eesti elust, arvamuslugu «Venelane Eesti sõjaväes». Anonüümseks jääda soovinud autor nimetas ennast «vene poisiks Narvast», kes oli kutsutud ajateenistusse Eesti sõjaväes. Mõned tsitaadid loost: «Seal siis viimaks, vene poisina Narvast, puutud kokku imekauniga, see tähendab eestlastega. Üldine suhtumine on tervikuna mõistagi vaenulik, suhtutakse nagu võõrasse elementi. Kolmas periood (sõjaväepolitsei) oli suhteliselt talutav, sest leitnandi asemele tuli veebel. Fun fact – kogu vahetuse jooksul rippus veltveeblil kabinetis Kolmanda Reich’i lipp, laual lebas SSi kiiver ja vööl oli Wehrmachti sõduri pannal. Vaat sihukesed veeblid. Kui kummaline see ka ei paista, tema agressiivsusega silma ei torganud. Oli nagu ikka, rutiinne teenistus ja kõik muu selline. Peamine sõjaline vaenlane oli mõistagi Venemaa.»

Pole loomulikult mingit kindlust, et see on tegelik lugu. Rohkem sarnaneb see portaali ajakirjanike väljamõeldisega. Kuid fakt on fakt: Venemaa propaganda kasutab innukalt ära vene noorte Eesti sõjaväes teenimise teemat, püüdes sisendada mõtet, et kõik NATO teenistuses venelased on Venemaa reetnud. Sellest kirjutatakse rohkelt ühismeedias, selle üle arutatakse palju Venemaa telekanalite jutusaadetes, eriti Vladimir Solovjovi saadetes kanalitel Rossija ja Tsargrad. Kremli poliitiliste huvide eest seisvad eksperdid on oma arvamuses vankumatult ühtsed: venelasel, kes elab Euroopas või Ühendriikides, ei ole vähimatki õigust tõsta relva Venemaa venelase vastu.