Tarmo Pikner: teised tulemised

Huvitav küll – riigikogu valimised on alles mägede taga, kuid juba rajatakse poliitmaastikul kaevikuid, võetakse sisse uusi positsioone ja nihutatakse vanu. Ilmselt on koroonapuhkusest sunnitud diivanil lösutamine pannud poliitikute ajud enneaegu ragisema ja valmistuma Toompea toolide jagamiseks. Või loodab mõni isehakanud poliitjõud tekitada ennetähtaegsete valimiste hõngu? Viimase mõtte võib kohe maha matta, sest meie riigivõimu ülesehituse juures on selline stsenaarium pea võimatu. Millest on muidugi kahju, sest üks Toompea tuulutamise hoob on puudu.