Herman Kelomees: George Soros ja tema vaenlased

Kui Ameerika ja Venemaa riigipeade 2018. aasta kohtumisel Helsingis tõstatati küsimus võimalikust Trumpi-Putini kokkumängust USA 2016. aasta presidendivalimistel, vihjas Putin, et ehk mängis hoopis Soros räpast mängu. Pärast Istanbulis toimunud võimuvastaseid meeleavaldusi väitis Türgi president Recep Tayyip Erdoğan: «Ja kes on selle taga? See on kuulus Ungari juut Soros. See on mees, kes palkab inimesi rahvuste lõhestamiseks ja lõhkumiseks – sellele kulutab ta oma suurt varandust.»