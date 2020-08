Prokuratuuri süüdistus: Andrus Veerpalu lubas oma toas tegeleda veredopinguga

Prokuratuuri esindaja Thomas Willami sõnul on Veerpalu süüdistuse sisu väga lihtne. «Ta lubas Seefeldi MMi ajal ühel sportlasel ja dopinguarstil (ei täpsustatud, kes need olid – toim.) oma toas tegeleda veredopinguga. Pettusega tehti kahju rohkem kui 5000 euro ulatuses.» Lisaks veredopingule süüdistatakse eestlast spordipettuses osalemises seoses keelatud ainetega.

49-aastane Veerpalu pole viimase pooleteise aasta jooksul andnud ainsatki kommentaari. Küll on aga on üsna selge, et ta aitas veredopinguga oma poega Andreas Veerpalu ning oli tõenäoliselt seotud ka oma hoolealuse Aleksei Poltaranini keelatud ainete juhtumiga.