Jaanus Murakas: farmi juhid peavad juba ise lüpsma minema

Pika kogemusega tippjuht, piimandusühistu E-Piim juht Jaanus Murakas muretseb meie tööjõu kvaliteedi pärast. «Me oleme juba harjunud, et me ei saa restoranis head teenindust. Me anname andeks juuksurile, kui ta ei tee sellist soengut, nagu soovisime. Märgid, et meie teenuste ja toodete kvaliteet võib langeda, on selgelt õhus,» kurtis ta.