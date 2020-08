Tartu halduskohus otsustaski 2013. aasta märtsis, et PRIA peab taotluse uuesti üle vaatama. PRIA vaatas taotlust, aga ütles ikkagi ei. Kaavere mehed kaebasid edasi ning riigikohtu halduskolleegium tühistas 2017. aastal viimase otsuse ja käskis PRIA-l taotlusele veel kord pilk peale heita. PRIA tegigi seda, aga nüüd keelduti juba uuel põhjusel: rahastusperioodi meepott oli tühjaks saanud ja jagada polnud midagi, nii et Kaavere Kaubandusele öeldi jälle ei.

Firma ei jätnud aga jonni ning kaebas asja halduskohtusse nõudmisega, et kohus tühistaks PRIA eitava otsuse ning mõistaks neile välja hüvitise – 1,9 miljonit eurot. Teisisõnu, selle summa, mida PRIA keeldus neile andmast. Tartu halduskohus saatis Kaavere mehed pehmelt öeldes puu taha ja ütles, et kui PRIA-l on raha otsas, siis on see otsas ning kaebajale tekkinud kahju tasuks ei saa olla taotletud toetussumma.