Juhtkiri: Hongkongi ja vaba maailma tulevik

Samuti võime mõelda, et inimõigusi piiratakse ka meile palju lähemal asuvates riikides, näiteks Aljaksandr Lukašenka juhitud Valgevenes, kuid see teadmine ei tohiks pisendada Eesti fookust universaalsete õiguste eest seismisel ka mujal. Oleme üsna kõrgel diplomaatilisel tasemel hukka mõistnud valgevenelaste peal toime pandud vägivalla, kuid sama jõulist näpuvibutust ei ole olnud Hongkongis toimuvale.

Eesti esindajad on küll kritiseerinud ÜROs oma avaldustega Hiina tegevust, kuid sellele ei ole järgnenud konkreetseid sanktsioone. Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid on seni reageerinud kõige teravamalt, et mõjutada vabadust piiravaid inimesi. Viimane on kehtestanud sanktsioonid näiteks Hongkongi liidrile Carrie Lamile ja veel kümnele kõrgele ametiisikule, ent needki sammud ühes teiste vastumeetmetega ei ole seni otsest tulemust andnud. Vaja oleks palju tõhusamat paketti, millega oleksid päri kõik demokraatlikud lääneriigid.