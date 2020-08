Välismaa lühiuudised

Hongkonglased tormasid teisipäeval ostma demokraatiameelset ajalehte Apple Daily, avaldamaks toetust selle päev varem vahistatud omanikule Jimmy Laile. Hongkongi dissidentide vaigistamine on kogunud hoogu alates sellest, kui Hiina kehtestas juunis linnas uue julgeolekuseaduse. Opositsioonipoliitikutel on keelatud osaleda valimistel ja aktiviste on sotsiaalmeediapostituste eest vahistatud. Esmaspäeval vahistati lisaks Laile veel üheksa inimest. Apple Daily ostmiseks moodustusid Mong Kokis järjekorrad ning osa inimesi maksis müüjatele mitme lehe eest, et järgmistel inimestel oleks võimalik neid tasuta ­võtta. AFP/BNS

«Korrakaitse tulistas kedagi, tundub, et kahtlusalust. Kahtlusalune on teel haiglasse,» lisas ta. Trumpi sõnul ei tea ta kahtlusaluse ega tema motiivide kohta midagi, kuid küsimusele, kas tulistatu oli relvastatud, vastas ta, et tema arusaamise järgi jah. Valge Maja lähistel laagris olnud protestija sõnul kuulis ta püssilasku umbes kell 17.50 kohaliku aja järgi. Trumpilt küsiti, kas intsident ehmatas teda. «Maailm on alati olnud ohtlik koht. See ei ole midagi ainulaadset,» kommenteeris Trump. AFP/BNS