Tartu lühiuudised

Koroonaviiruse levik Tartus ja selle ümbruses on juba põhjustanud mitme ürituse ärajätmise ning alkoholimüügi piiramise. Nüüd teatasid kaheksa baaripidajat üheskoos, et on otsustanud anda oma panuse olukorra parandamisse ja panevad selle nimel oma uksed järgmise nädalani kinni.