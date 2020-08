Etendusasutuste saalide publikukohad jäid koroonaviiruse kõrgajal tühjaks, teiste seas Tallinna Linnateatri väikese saali toolid. Linnateater arvestab endiselt, et 50 protsenti võiks olla täidetud. FOTO: Mihkel Maripuu

Märtsis Eestit tabanud koroonaviirus ei jätnud ilmselt puudutamata ühtegi eluala. Kui osa neist valdkondadest sai suvekuudel naasta varasema rutiini juurde, siis teatritel läks raskemalt. Keerulisemas olukorras on just väiksemad teatrimajad, mille etenduspaigad mahutavad vähem publikut. Sageli ei ole neil 50-protsendilist täitumust järgides tükkide andmine rahaliselt jätkusuutlik ning seetõttu on olnud mõistlikum lavastused sootuks ära jätta.