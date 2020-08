Lõunast tuleb ohtlik ilm

On ka keerukamaid definitsioone. Näiteks Kaupo Mändla on oma töödes kasutanud Eesti kontekstis definitsiooni: „Madalrõhkkond, mis tekib kaugel lõuna pool lähistroopilistel laiustel Vahemere, Musta ja Kaspia mere kohal ning liigub üldsuunas põhja poole, mõjutades Eesti ilmastikku. Tekkepunkt lõuna pool 47° põhjalaiust ja nullmeridiaanist ida pool.” Koordinaadid on määratluses toodud praktilistel põhjustel, et töö maht ei paisuks liiga suureks. Tegelikult võib lõunatsüklon tekkida ka näiteks 50ndatel laiustel, kui sinna ulatub troopiline õhumass, ja pärast tekkimist liigub põhjakaarde, kuid siiski harvem ja sedagi valdavalt soojal poolaastal.

Lõunatsüklonid seostuvad külmal poolaastal keeruliste ja raskete ilmaoludega, mis mõjutavad oluliselt inimtegevust. Näiteks liikluses peame olema valmis, et suur tuisk jätab meid lumevangi, halb nähtavus sunnib autojuhte vähendama kiirust ning teedel valitsev jäite ja kiilasjää oht osutub karmiks proovi­kiviks isegi neile, kes käivad spetsiaalselt jäärajal ekstreemoludes hakkamasaamist harjutamas.

Soojal poolaastal seostuvad lõunatsüklonid paduvihmade ja kuumalainetega olenevalt sellest, kustpoolt see meist möödub. Kui lõunatsüklon suundub Rootsi, siis jäävad Eesti ja seda ümbritsevad alad soojalainesse (kuni 34 °C võimalik) ning võib esineda ohtlikku äikest ja räägitud on ka tornaadoohust. Kui aga lõunatsüklon liigub mööda Venemaa lääneserva põhja, on Eestis väga jahe ja sajune ilm, ning otse üle liikumisel võib tulla paduvihma ja tekkida üleujutusi.

Mõni lõunatsüklon on aga väheaktiivne ja nõrguke ega too midagi märkimisväärset kaasa. Kaugemalt mööduv lõunatsüklon ei pruugi ilma mõjutada, ainult tuule suund muutub ja taevasse võib ilmuda kõrge õhuke pilveloor koos halodega.

Kokkuvõttes võivad lõunatsüklonid küll tuua väga ebameeldivat või ohtlikku ilma, aga mitte alati.